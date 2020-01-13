Дворник, обнаруживший выпавшую из окна квартиры в Москве модель и актрису Ксению Пунтус, рассказал детали произошедшего.

Мужчина опроверг данные СМИ о том, что девушка была голой и упала в кусты. По его словам, на Ксении была домашняя одежда и упала она на тротуар.

«Услышал всхлипы. Вышел из-за угла — сидит девушка, плачет. Кое-как имя узнал, больше ничего. Скорую вызвал, дождался, скорая забрала и всё», — цитирует его «Пятый канал».

По мнению дворника, модель могла просидеть под окнами максимум 40 минут — до этого он проходил мимо и никого не видел. Сам инцидент произошел примерно в 04:00 мск.

В свою очередь ортопед-травматолог Константин Терновой допустил, что девушка выпала с третьего или четвертого этажа, так как находилась в нетрезвом виде.

Ксения Пунтус была госпитализирована 11 января после падения из окна квартиры в центре Москвы. У нее диагностирован ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По данным СМИ, актриса приехала домой из ресторана вместе со своим молодым человеком, который находясь в нетрезвом виде уснул и не заметил, что произошло.

В настоящее время девушка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.