Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали в одну из клиник Москвы, — тяжелое. По информации «Известий», у нее подтверждена двусторонняя пневмония, обострились хронические заболевания.

Также сообщается, что Бабкина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Артистка сдала тест на коронавирус, однако его окончательных результатов пока нет. При этом незадолго до госпитализации она рассказывала о том, что продолжает репетиции вместе со своим ансамблем, а также о соблюдении всех мер предосторожности.

О госпитализации Бабкиной стало известно накануне, 6 апреля.

Самочувствие 70-летней исполнительницы ухудшилось 1 апреля, тогда же ей вызвали бригаду медиков. Бабкина пожаловалась на боли в сердце. Ее доставили в платную клинику. Певице поставили диагноз «пневмония неуточненная».

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, основательница и худрук вокального ансамбля «Русская песня». В 1992 году ей было присуждено звание народной артистки РСФСР. 19 марта артистка отпраздновала 70-летие.

По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494. Роспотребнадзор сообщил, что сейчас под медицинским наблюдением остаются 185 тыс. человек.

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