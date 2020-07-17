Следствие раскрыло шокирующие подробности жестокого убийства отверткой 24-летней жительницы города Твери, которая незадолго до этого приехала в поселок Оленино Тверской области. Девушка пропала 12 июля, выйдя из дома в 6 утра. Ее искала полиция, местные жители, волонтеры. 16 июля ее тело со множественными ранами после ударов отверткой было найдено неподалеку от поселка Татево.

Как сообщает 17 июля сайт главка СКР по Тверской области, в рамках расследования уголовное дела об «убийстве» был установлен 25-летний житель поселка Оленино, который последним видел девушку.

Также было установлено, что он на своем автомобиле выезжал вместе с убитой за пределы поселка Оленино.

Сейчас этот молодой человек задержан. С ним проводятся следственные и процессуальные действия.

Следствие считает, что 12 июля он вывез девушку в район деревни Сидорово и там в ходе конфликта нанес своей знакомой несколько ударов отверткой, после чего задушил. Затем он раздел потерпевшую, раскидал в лесном массиве предметы ее одежды, а тело сокрыл в лесном массиве.

Следствие назначило необходимые экспертизы. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.