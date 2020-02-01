В эвакуации граждан России из Китая примут участие самолеты авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пять бортов вылетели 1 февраля из Москвы в Улан-Удэ, оттуда они направятся в КНР. Об этом «Известиям» сообщили осведомленные источники.

По имеющейся информации, медики, привлеченные к операции, работают в различных учреждениях, некоторые из них ранее принимали участие в борьбе с лихорадкой Эбола в Африке. Помимо врачей в самолетах находятся специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа.

Ранее 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для вывоза россиян из Китая будут использованы самолеты ВКС. По его словам, процесс начнется 3–4 февраля. В Минобороны со своей стороны сообщили, что уже подготовили борты, которые будут сопровождать военные медики и вирусологи с необходимыми средствами диагностики и препаратами.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения, 259 человек скончались. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В России выявлено два случая заражения: в Тюменской области и Забайкальском крае. Пациент в Забайкалье уже идет на поправку, а контактировавшие с ним люди здоровы, но в целях профилактики пока изолированы.