СПОРТ

Стали известны победители первого чемпионата Лиги боевого самбо

22:13 22/02/2020

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В Сочи прошел первый чемпионат Лиги боевого самбо. В турнире принимали участие 14 сильнейших спортсменов юношеской сборной России, передает «МИР 24». Встречи прошли в семи весовых категориях. Среди зрителей на трибунах был президент России Владимир Путин. Он увлекался самбо еще в школе, достиг звания мастера спорта. Чемпионат стартовал сразу после подписания декларации о создании Лиги боевого самбо. Ее одобрили главы всех континентальных федераций в этом виде спорта.

Победителями первого чемпионата Лиги боевого самбов разных весовых категориях стали Нурулло Махмадов, Армен Тадевосян, Дмитрий Сиренко, Михаил Коновалов, Залим Керимов, Темирлан Мякиев и Евгений Дубина. Соревнования проходили по новым правилам. Поединки были разбиты на два периода по три минуты, баллы спортсмены получали за акцентированные удары и броски. Если боец проводил три нокдауна за один раунд, то ему присуждалась чистая победа.



