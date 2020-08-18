Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, передает портал Maliweb.

По данным портала, мятеж организовали полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. В свою очередь портал LSI Африка отмечает, что мятеж устроили четверо, помимо вышеперечисленных военных, в этом замешан, как утверждается, полковник Мама Секу Лелента.

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали Mpravda.com, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

По данным портала Bamada, группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.

По данным портала Maliweb, мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме. Ранее местное издание Malijet написало, что неизвестные похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.