Аналитическая служба «Рамблера» проанализировала предпочтения россиян на Новый год.

64% россиян установят дома искусственную елку, живая ель будет лишь у 11% опрошенных. 23% респондентов вообще не ставят дома елку, еще 2% наряжают елку во дворе.

Определены расходы россиян на Новый год

55% россиян проведут новогодние каникулы дома, 25% заявили, что будут праздновать в родном городе. 15% опрошенных собираются работать в праздники, а 5% респондентов уедут за границу, причем 3% из них — в жаркие страны.

Среди кулинарных предпочтений россиян лидерство удерживает салат «Оливье». Его не будет на столах лишь у 5% опрошенных. Против сельди «под шубой» высказались уже 16% россиян. 30% признались, что очень ждут Нового года, чтобы поесть салатов с майонезом, 53% заявили, что едят салаты с майонезом в любые дни. 17% решили вообще отказаться от майонеза.

48% россиян заявили, что едят красную икру по праздникам, в том числе и на Новый год. 24% ответили, что не могут ее себе позволить, при этом 21% опрошенных могут позволить себе красную икру в любой день года.

Дети 81% россиян верят в Деда Мороза. 13% заявили, что их дети уже выросли. Еще 6% подозревают, что их ребенок уже не верит в новогоднего волшебника, но скрывают это.

Ранее сообщалось, что 43% россиян назвали уходящий год трудным для страны, еще 15% сочли его очень тяжелым.

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