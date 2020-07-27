Телеведущая Ольга Бузова пообещала участнице Юлии Иванченко перезагрузку на проекте. Юлии покрасили волосы, подарили несколько новых платьев, сделали современную стрижку, но девушка по-прежнему недовольна. Как оказалось, это не совсем то преображение, о котором она мечтает.



На самом деле Юлия хочет преобразовать свою внешность просто до неузнаваемости – похудеть, изменить цвет волос на блонд, нарастить длинные волосы, накачать губы и увеличить грудь. Слава Иванченко свою супругу полностью поддерживает. Однако многие считают, что девушка хочет слишком многого.



Судя по разговорам с ведущими, Юля уже видит себя в новом образе, и своё мнение и право она готова максимально остро отстаивать. В последнее время пару Иванченко стали очень часто показывать. Они научились хорошо играть на камеру, принимать участие в обсуждении животрепещущих тем, устраивать скандалы и потасовки на ровном месте. Поэтому вполне возможно, что организаторы пойдут на условия по преображению Юлии.