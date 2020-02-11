Родной отец мальчика, которого отчим заставлял стоять на гречке, отбывает наказание в колонии за убийство. Об судьбе мужчины рассказали гости телепередачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

По словам свидетельницы убийства, мужчина по имени Николай Самойлов подрался с соперником на почве ревности — от полученных травм тот умер в больнице. Она рассказала, что погибший получил открытую черепно-мозговую травму. По ее словам, в суде Самойлов сидел «с улыбкой на лице». Когда и к какому сроку приговорили Самойлова, не уточняется.

Отчим мальчика Дениса ставил его коленями на гречку в наказание. В результате крупа вросла в кожу мальчика, так как он стоял так часами. Мать ребенка Алина Юмашева не возражала против таких методов воспитания — женщина уверяла, что она испробовала способ на себе и сочла его безболезненным.

13 января стало известно, что ребенок останется с Юмашевой — ее не лишили родительских прав и не ограничили в них. Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что у семьи удовлетворительные условия проживания, и добавила, что у Юмашевой с сыном доброжелательные отношения.

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