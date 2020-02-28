В ближайшее время воспитанник детдома, обратившийся накануне к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поехать домой, сможет осуществить своё желание. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По её словам, на данный момент существуют «очень неплохие шансы» на то, чтобы оформить по мальчику гостевые документы на его крёстного, с которым они дружны, часто видятся и общаются.

Кузнецова пообещала, что вопрос будет решаться в сроки от семи до десяти дней, после чего мальчик сможет посетить крёстного на выходные, а уже затем будет решаться вопрос о семейном устройстве воспитанника.

Помимо этого, омбудсмен рассказала о грядущей проверке соблюдения прав ребёнка.

Накануне в ходе визита в детский парк развлечений «Остров мечты» Владимир Путин встретился с посетителями. В ходе общения один из подростков обратился к президенту с просьбой помочь ему вернуться из детдома к бабушке. Глава государства пообещал помочь с решением данного вопроса.

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