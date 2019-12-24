Единственный в мире кот-строитель Мостик из Крыма еще несколько месяцев будет контролировать движение поездов по транспортному переходу. После — найдет новую работу. Отмечается, что питомец — «холостяк и карьерист», и ему уже предлагают продолжить работу на других объектах.

«Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе», — сообщает МК-Крым со ссылкой на сообщения из инфоцентра «Крымский мост».

Известно, что кота Мостика подбросили на стройку Крымского моста в самом начале процесса возведения, до сих пор его называют живым символом стройки. У кота даже появились собственные социальные сети.

View this post on Instagram Отчитался. Президент мостом доволен! Теперь возьмусь за эксплуатацию 😉 A post shared by Кот Моста (@cat_the_most) on Dec 23, 2019 at 8:34am PST

Кроме того, Мостик возглавляет собственный отдел «Котмостнадзор», в который входят также чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Ранее в интернете появился новый кот-мем. В сети набирает популярность ролик с котом по кличке Гамбино, который издает звуки, похожие на английское приветствие Well, hi! («Ну, привет!). Некоторые пользователи уже прозвали питомца Вежливым Котом.

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