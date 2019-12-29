Визит якобы наследника известной семьи Майкла Рокфеллера на бизнес-форум «Общее будущее» в конце ноября мог обойтись приглашающей стороне более чем в 20 млн рублей. Такие данные в воскресенье, 29 ноября, были озвучены в программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

По данным журналистов, Майкл Рокфеллер, который выступил в качестве одного из хедлайнеров мероприятия, в частной переписке оценил свое участие в мероприятии в 300 тысяч долларов (18,6 млн рублей).

При этом на форум он прилетел в сопровождении команды из четырех человек. С учетом авиабилетов бизнес-класса и номеров люкс в дорогом отеле это еще примерно по полмиллиона рублей за каждого.

Таким образом приглашение Майкла Рокфеллера могло обойтись минимум в 20,6 млн рублей.

В программе также были приведены данные о том, что настоящее имя мужчины, называющего себя наследником знаменитой семьи, — Анастасиос Цалацанис.

По домашнему адресу гостя бизнес-форума «Общее будущее» живут другие люди. А вместо офиса компании Майкла Rockefeller & Couts International журналисты обнаружили забегаловку. Сам Rockfeller Family Office от приезжавшего на форум человека открестился. Сайт компании Майкла Рокфеллера, равно как и его профили в соцсетях — удалены. Местонахождения самого Цалацаниса неизвестно.

Форум устойчивого развития «Общее будущее» прошел в Москве 25 ноября. Майкл Рокфеллер принимал участие в его работе в компании главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, депутата Госдумы, руководителя комитета нижней палаты парламента Николая Николаева.

По данным РЕН ТВ, визит «наследника Рокфеллеров» в Москву оплатила организатор форума — корпорация частного высшего образования «Синергия».