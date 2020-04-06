Стоимость домашнего тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 составляет около 2 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

Процедура забора биоматериала у пациента происходит на дому бесконтактным способом. Эксперт выездной службы доставляет всё необходимое заказчику и инструктирует его, после чего тот самостоятельно берет мазок из носоглотки. Образец кладут в контейнер и увозят на экспертизу. На определение результатов уходит от одного до двух дней. Пациент получает ответ по электронной почте.

В центре уточнили, что исследование не может быть проведено анонимно, так как при оформлении необходимо указать паспортные данные, а если анализ сдает несовершеннолетний, то серию и номер свидетельства о рождении.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил в разговоре с НСН, что такая практика очень полезна, чтобы избежать распространения инфекции.

Ранее в этот же день сообщалось, что с 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих провериться на наличие COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей». Разработанные системы помогут выявить заболевание даже на ранней стадии и у людей с отсутствием симптомов.

Пока воспользоваться услугой могут только жители Москвы и Московской области.

В мире на данный момент насчитывается 1 278 383 человека, зараженных коронавирусом, скончались 69 757, выздоровели 266 тыс.

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся составило 6343.

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