На 85-ом году жизни ушел из жизни легендарный советский актёр Армен Джигарханян. В последние дни Армен Борисович очень болел, а накануне обострилась гипертоническая болезнь.

Актер был госпитализирован, но спасти Джигарханяна не удалось.