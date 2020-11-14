На 85-ом году жизни ушел из жизни легендарный советский актёр Армен Джигарханян. В последние дни Армен Борисович очень болел, а накануне обострилась гипертоническая болезнь.
Актер был госпитализирован, но спасти Джигарханяна не удалось.
«Его последние дни сложно назвать простыми, они его довели. Он кавказец еще мог жить и жить. Но, насыщенная событиями личная жизнь его доканала. Одна жена, любовница, скандалы, ток-шоу, раздел имущества, упадок театра, его 85-летнее сердце просто не выдержало» — прокомментировал Popcake друг Армена Джигарханяна Александр Домогаров