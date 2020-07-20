Отец задержанного экс-возлюбленного подполковника полиции, которого якобы избили сотрудники возле здания МВД, рассказал свою версию конфликта. По словам мужчины, его сын стал жертвой произвола со стороны правоохранительных органов.

Как стало известно «», инцидент произошел 10 июля у здания Министерства на улице Житная. 28-летний Руслан приехал на работу к своей бывшей сожительнице — подполковнику полиции — для очередной попытки выяснить отношения. Между парой произошел конфликт, в результате которого женщина была вынуждена обратиться за помощью к коллегам. «Девушка сообщила полицейским, что данный гражданин применил к ней физическую силу. На неоднократные требования полицейских проследовать в ОМВД для разбирательства молодой человек ответил категорическим отказом, вёл себя агрессивно, выкрикивал угрозы в их адрес. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудники применили к нарушителю физическую силу и наручники. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-центре МВД России.

Со слов отца молодого человека, конфликт между возлюбленными длится уже полгода. По его мнению, их взаимоотношения изначально были ошибкой. Руслан познакомился с Юлией год назад, когда проходил практику в правовом департаменте МВД. Женщина на 10 лет старше Руслана. Через некоторое время молодой человек переехал в ее служебную квартиру в Новой Москве. По словам родителя, Руслан трепетно относился к даме сердца, помогал ей финансово по мере возможности. Ведь у Юлии есть двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака, проживающих с ее родителями. Однако отношения дали трещину после одного неприятного случая в ноябре прошлого года. Тогда во время скандала из-за парковки сосед за рулем своего авто наехал на Руслана. Юлия заверила возлюбленного, что сняла все произошедшее на свой смартфон и виновный не избежит ответственности. Молодой человек провалялся на больничной три месяца. А когда собрался идти писать заявление в полицию, Юлия сказала, что не будет давать никаких показаний и видео, потому что якобы не хочет портить отношения с соседями.

Руслан принял решение съехать. Через несколько дней молодой человек вернулся в квартиру экс-подруги, чтобы забрать свои вещи и деньги, однако девушка уже сменила замки на входной двери. По словам отца, у сына осталось много личных вещей и деньги в сумме 1 200 000 рублей. На все требования вернуть их, Юлия отвечала отказом. Накануне инцидента женщина вдруг позвонила Руслану сама и сказала, что готова отдать деньги. Молодые люди договорились о встрече в обеденный перерыв у здания МВД. Но женщина вдруг передумала возвращать крупную сумму. Между ними опять разгорелся скандал. Руслан не мог сдержать эмоции, прохожие даже вызвали полицию. Когда на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы, Юлия сообщила им, что Руслан угрожает ей физической расправой.

— Сын рассказал мне, что полицейские начали его избивать,- говорит отец Руслана. — Потом кинули в багажник служебной машины и привезли в отдел. Там его тоже избивали и называли наркоманом. Мой сын никогда не употреблял запрещенных препаратов. Он боялся, что ему могут подкинуть наркотики. Я сам бывший сотрудник полиции и понимаю, что его опасения были оправданы.

После Руслану «скорую» и доставили в одну из столичных больниц. Сейчас, со слов отца, он все еще находится на больничной койке. У него диагностированы несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он уже написал заявление в прокуратуру и следственный комитет.

Между тем, Юлия также написала заявление на бывшего сожителя. Как сообщили в пресс-центре МВД России, во время проверки также будет дана оценка сотрудников ППС.