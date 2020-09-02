Народный артист России Борис Клюев перед смертью готовился к роли Теодора Рузвельта в Малом театре, пишет «Московский комсомолец».

Премьера спектакля Андрея Житинкина «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона состоится 3 сентября. Борис Клюев должен был исполнить в постановке роль американского президента Теодора Рузвельта.

«Борис Владимирович репетировал роль президента США Рузвельта. И когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске — ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», — рассказал Житинкин.

Как сообщал «Рамблер», о смерти народного артиста России Бориса Клюева стало известно 1 сентября. Актеру было 76 лет. В Малом театре, где служил Клюев, сообщили, что он боролся с онкологическим заболеванием. На счету Клюева более ста работ в кино, самыми известными стали его роли в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера» и сериале «Воронины».