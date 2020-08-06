Не так давно воссоединённые влюблённые Цатурян Вика и Руслан Мацьолек хотели подать заявление в ЗАГС. В тот раз паре отказали из-за не поставленных печатей о разводе в паспортах. Исправив ситуацию, будущие молодожёны снова захотели попытать счастье. В этот раз они смогли выбрать дату для второго бракосочетания. Влюблённым не терпится побыстрее снова стать мужем и женой, поэтому выбор пал на самую близкую красивую дату – 20.08.20.



В своём микроблоге Вика поделилась видеозаписью, на которой виден ресторан для предстоящего торжества. Место бывшие участники проекта «Дом-2» выбрали очень красивое, просторное. Многие подписчики сравнили ресторан с настоящим дворцом. Вика отметила, что с приглашёнными аниматорами, декором и многочисленными украшениями, это помещение будет ещё более прекрасным.



В последнее время Вика с Русланом многим напоминают влюблённых подростков, которые стремятся проводить каждую секунду рядом друг с другом. Сложно поверить, что они развелись около года назад, а сейчас снова сошлись.