Почти 37 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за сутки в 2019 году, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на открытии двух стационарных постов ДПС, расположенных на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Республики Крым.

«Сегодня мы видим, что загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна. В прошлом году зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту — 36 тыс. 900 автомобилей в сутки», — приводит слова Дитриха РЕН ТВ в субботу, 15 февраля.

Отмечается, что на постах есть помещения для работы нарядов ДПС и хранения специальных средств. Кроме того, посты оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания госзнаков автомобилей, смонтированы системы независимого энергоснабжения и круглосуточного видеонаблюдения.

Сотрудники снабжены специальной техникой, включая сканеры с функцией распознавания и проверки документов.