Жители астраханских сел Оранжереи, Федоровка и Ниновка потребовали от властей защиты от нашествия одичавших верблюдов. По словам местных жителей, верблюды на пути к плодовым деревьям ломают заборы рушат газопроводы.

«Когда идет стадо, оно сметает все», — рассказала местная жительница.

По ее словам, сейчас, когда у верблюдов появились детеныши, они стали особенно агрессивны и готовы нападать, даже если человек просто смотрит им в глаза.

«Машина высотой в 2-2,5 метра, весом до 1 тонны», — отметила сельчанка, добавив, что местным стало страшно выходить на улицу.

В администрации Икрянинского района заявили, что не имеют средств для отлова стада на 80 голов и организации стоянки и прокорма животных. Сообщается, что эти верблюды появились от домашних верблюдов, которых когда-то начал разводить местный пенсионер, но в силу возраста забросил дело и перестал следить за животными, потому они разбрелись по округе и расплодились.