В последнее время из «ССЛ» ушли в декрет две громкие пары – супруги Дмитренко и Оганесян ушли в декрет. После этого рейтинги шоу заметно упали, ведь на оставшиеся пары зрителям было попросту неинтересно смотреть.



Руководство решило пополнить «ССЛ» двумя новыми парами. К всеобщему удивлению, новыми участниками стали не старички. Так, ранее пара Валерия Блюменкранца и Анны Левченко, а также Ильи Яббарова с Анастасией Голд заявляли о своем желании перебраться к спасателям любви. К тому же, обе пары уже подали заявления в ЗАГС.



Тем не менее, руководство сделало свой выбор в пользу других участников. Теперь на «ССЛ» будут жить Захар Саленко с Яной Шафеевой и Даниил Сахнов с вернувшейся на днях Татьяной Строковой. Видимо, выбор пал именно на эти пары благодаря их конфликтности и скандальности – обе пары умеют «делать эфиры», поддерживая, тем самым, рейтинги шоу.