Власти США считают, что уровень иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году снизился, заявил директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс.

«По сравнению с тем, как обстояли дела в 2016 году, мы не видим такого уровня скоординированной, настойчивой кибер-деятельности со стороны противников», — сказал Кребс, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

По его словам, США теперь лучше представляют себе, как отражать подобные атаки.

Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергала.

Выборы президента США, а также выборы в конгресс пройдут в США 3 ноября.