Медицинские власти по меньшей мере трех штатов США – Флориды, Аризоны и Невады – сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что в штате зафиксировали новый рекорд заражений – 9 636 случаев за последние 24 часа. Днем ранее медики штата сообщали о 8 831 новом случае заражений, что также являлось рекордом. Отмечается, что за все время во Флориде выявили по меньшей мере 132 545 зараженных, скончались свыше 3,4 тысячи человек.

Власти штата Аризона, где и ранее сообщали о суточных рекордах, за последние сутки зафиксировали 3 591 новый случай заражения и 44 летальных исхода, следует из данных департамента здравоохранения штата. Всего в Аризоне выявили свыше 70 тысяч зараженных, более 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.

В американском штате Невада сообщили о 1 099 новых случаях заражения коронавирусом, что также является самым большим числом для этого штата и примерно в два раза превышает ранее зарегистрированный рекорд. Всего, по данным департамента здравоохранения Невады, медики штата выявили 16 339 случаев заражения и 498 смертей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.