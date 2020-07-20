США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Это еще одна попытка режима создать себе фальшивую легитимность и избежать реализации политического процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», — говорится в письменном заявлении Ортагус.

По ее заявлению, в Сирии не было свободных выборов с момента прихода к власти партии «Баас» в 1963 году. «Нынешний год не стал исключением. Мы видели заслуживающие доверия сообщения о том, что работники избирательных участков раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов «Баас». Также были часты сообщения о том, что на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны», — указывается в заявлении.

Кроме того, Ортагус напомнила, что около 5 миллионов сирийцев, находящихся за границей, не могли проголосовать на выборах. Она заявила, что резолюция СБ ООН 2254 предполагает участие в выборах всех сирийцев, включая и тех, кто находится за пределами страны.

Парламентские выборы проходили в минувшее воскресенье только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.