США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)… Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тысячи военнослужащих», — говорится в письменном заявлении Эспера.

В Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи американских военных, напомнил он.

Также договор позволит «усилить сдерживание России и укрепить НАТО», говорится в заявлении Эспера.

Комментируя это сообщение Mpravda.com, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение численности военнослужащих США в Польше имеет политическую цель.

«Одна тысяча человек — это примерно численность полка. При этом, конечно, он не решит исход дела, но вместе с тем, чем больше численность (военнослужащих) блока НАТО в Европе, тем меньше безопасности в Европе. И конечно же, это делается с целью, наверно, больше политической, чтобы обеспечить политическую поддержку Польше, чтобы они чувствовали заботу о них старшего брата США», — сказал Швыткин.

«Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении. Страны Запада сами нас подталкивают к усилению потенциала непосредственно на этом направлении… Безусловно, у России достаточно ресурсов (для обеспечения безопасности), но вместе с тем мы действуем всегда зеркально на те вызовы, которые нам страны Запада определяют», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что руководство Польши, как и других европейских стран, не задумывается о перспективах и будущем военного контингента. «Насыщенность войсками и бряцание оружием ни к чему хорошему не приводит», — пояснил депутат.