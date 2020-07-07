США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года», — указал Дюжаррик.

Он напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Устава Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года. По его словам, включение США в ВОЗ было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из состава ВОЗ. «Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств», — отметил Дюжаррик.

Он добавил, что генеральный секретарь ООН в настоящее время совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.