После одобрения Конгрессом США проекта оборонного бюджета на 2021 год, который включает в себя новые санкции против еще не завершенного газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) и второй нитки давно существующего «Турецкого потока», американские политики начали лично угрожать немецким бизнесменам, участвующим в этом проекте. По данным германской газеты Die Welt, американские чиновники пригрозили европейским подрядчикам, участвующим в создании трубопровода, «далеко идущими» последствиями, если они продолжат сотрудничество с Россией по этому проекту. Свои угрозы Вашингтон пока не конкретизирует, но, скорее всего, претензии будут направлены на ограничение выдачи кредитов немецким компаниям, блокирование их банковских счетов, а также запрета на въезд в США европейским госслужащим и частным бизнесменам, заинтересованным в вводе в строй нового российского газопровода.

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Придя к мнению, что голословные инсинуации о возможных неприятностях, с которыми придется столкнуться европейским компаниям, участвующим в проекте по созданию СП-2, не приведут к необходимому результату, американцы решили перейти к конкретным экономическим и политическим угрозам. Палата представителей Конгресса США дала добро на оборонный бюджет 2021 год, в котором прописано ужесточение санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» (вторая «нитка»).

Санкции направлены уже не против российских участников строительства газопровода (трубоукладчика «Академик Черский» и баржи «Фортуна», которым правительство Дании — последним из европейских государств, давшим согласие на возведение маршрута через собственную акваторию), а против немецких компаний, инвестировавших средства в проект. Как сообщает Die Welt, более десятка американских чиновников провели двусторонние беседы с европейскими представителями фирм-подрядчиков, которые заинтересованы в самом оперативном пуске «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Подробности предполагаемых ограничительных мер Вашингтон не раскрывает. По мнению экспертов, скорее всего, подобные угрозы на первый взгляд могут оказаться «пустыми» и «маловероятными». Германия является важнейшим торговым партнером США — ежегодно Америка закупает немецких товаров на сумму более 110-115 млрд евро.

Вместе с тем, как полагают эксперты, «поссориться» с Берлином нынешнему правительству США в настоящее время ничего не стоит. «Полномочия Дональда Трампа, который в настоящее время занимает главное кресло Овального кабинета, подойдут к завершению в начале следующего года. В связи с этим, претензии, которые Вашингтон собирается предъявить Берлину, рискуют оказаться вполне осязаемыми», — предупреждает Сергей Суверов.

«Самые крупные проблемы могут возникнуть у немецких компаний, связанных с автопромом и финансовым сектором, — полагает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. — Они столкнуться со снижением торгового оборота, который окажется «жестокой оплеухой» за участие в «Северном потоке — 2». Америка может повысить пошлины на немецкие автомобили на 10-20%, что станет непоправимым ударом для немецких автомобильных концернов». Ежегодно такие гиганты как Volkswagen, Daimler (Mercedes Benz) и BMW экспортируют в США около 500 тыс автомобилей, что составляет почти половину всего европейского экспорта на американский рынок. По данным банка Pictet, в денежном эквиваленте немецкие экспортные поставки в США превышают 55% от общеевропейского экспорта.

«Также без труда Вашингтон способен раскрутить банковский скандал с любым из опорных немецких финансовых институтов — причина найдется, ведь каждый из контрагентов знает друг про друга самые компрометирующие сведения, с помощью которых можно фактически инициировать обыкновенный международный экономический шантаж. Штрафы будут исчисляться миллиардами долларов и все будет сопровождаться массированной информационной атакой, в которых так искусны американцы. Вашингтон без лишних разговоров будет штрафовать все европейских членов НАТО, которые пополняют бюджет альянса непропорционально своему ВВП», — отмечает Разуваев.

Вместе с тем, как полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, жесткость санкций США против участников «Северного потока — 2» может быть еще более болезненной. По его словам, Вашингтон вполне способен наложить полный запрет на финансирование и кредитование немецких компаний, участвующих в создании российского газопровода, а также запретить въезд на территорию США европейским чиновникам и менеджерам, которые поддерживали новый газовый маршрут из России в страны ЕС, и даже заблокировать их счета в своих банках. «Конечно, это маловероятная версия. Германия является главным европейским партнером США. Однако нельзя исключать, что некоторые немецкие подрядчики, как представители крайне осторожной и прагматичной нации, могут испугаться американских претензий и ограничить свое деловое общение, связанное с импортом российских энергоресурсов», — отмечает эксперт.