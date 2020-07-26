Вашингтон усиливает давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2", чтобы помешать завершению проекта, пишет Diе Welt.

Газета узнала, что США провели как минимум две видеоконференции, на которых "очень серьезно" угрожали тем, кто будет помогать достраивать трубопровод.

Ранее сенат разрешил добавить в бюджет Пентагона новые санкции против проекта газопровода. Политик Джон Баррасо считает, что это поможет устранить "российское геополитическое оружие".

При этом в Кремле заявляли, что готовы продолжить строительство "Северного потока-2" даже в условиях новых американских ограничений.