США считают, что КНР стремится к ядерному паритету с РФ и США, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Китай больше не привержен ограниченному сдерживанию… Китай осуществляет опасное и дестабилизирующее наращивание ядерных сил, целью которого является в конечном итоге достижения ядерного паритета — количественного или качественного — с США и Россией», — сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

Он назвал тревожными заявления СМИ КНР о том, что ядерные силы страны должны возрасти до 1 тысячи стратегических боеголовок. Также, по его словам, КНР удвоила запасы ядерных материалов и проводит больше ракетных испытаний, чем все остальные страны вместе взятые.

США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.