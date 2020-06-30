США вновь ужесточили ограничения по экспорту в отношении поставок в Россию. Об этом пишут «Известия».

Так, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США представило два новых правила, которые еще больше ограничат потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Соответствующие меры вступили в силу в понедельник, 29 июня.

Одно из требований отменяет исключение для экспортеров США, которые ранее могли поставлять в Россию относительно широкий спектр товаров без лицензии, если они предназначались для гражданского использования гражданскими потребителями. Теперь, согласно новому правилу, экспортеру понадобится получить специальную лицензию Минторга США.

Таким образом, компаниям понадобится дополнительное время для получения лицензии. При этом в разрешении могут отказать, если у бюро возникнут сомнения в конечном пользователе продукции.

Решение о введении новых правил BIS объяснило тем, что страны вроде России и Китая якобы часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей.

Второе ограничение также затронет Россию, Китай и Венесуэлу, оно расширит определение «военного пользования» товаров. Под конечным военным пользованием теперь будут пониматься любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования товара.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг. Запрет, вступивший в силу с понедельника, 29 июня, коснется поставок контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США.