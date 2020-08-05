США ужесточают политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами», — сказал Помпео на брифинге.

Он добавил, что призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трем другим на подобного рода услуги.

«Мы также хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений», — сказал Помпео, назвав TikTok, WeChat и другие приложения «значительной угрозой» частной информации граждан.

Кроме того, он заявил, что США будут работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи, ведущие в США.

Также, по его словам, будет вестись работа по ограничению возможностей китайских «облачных» сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации, в США.