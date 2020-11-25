США ударили по российским производителям удобрений, приняв решение ввести предварительные пошлины на импорт этих товаров. Ограничения также коснулись удобрений, ввозящихся из Марокко. Об этом говорится в заявлении американской компании Mosaic.

Американские власти предварительно определили размер пошлин на уровне 20,94 процента от цены продукции для удобрений «Фосагро», 72,5 процента для товаров «Еврохима» и 32,92 процента для остальных производителей из России. Окончательное решение относительно ограничений опубликуют до 8 февраля 2021 года. Параллельно свое расследование импорта фосфатных удобрений в США проводит Комиссия по международной торговле США. Результаты ее работы опубликуют до 25 марта будущего года.

В 2019 году Reuters писало, что компании Mosaic пришлось сократить производство удобрений из-за конкуренции с импортерами. После ее обращения летом 2020 года Вашингтон начал изучать влияние импорта фосфатов из России и Марокко на американскую экономику. В августе Комиссия по международной торговле США заявила, что, по ее мнению, импорт удобрений из России и Марокко подрывает экономику Соединенных Штатов.

По оценке Independent Commodity Intelligence Services, в прошлом году на долю России приходилось 26-31 процент рынка фосфатных удобрений в США. За 2019 года российские производители поставили в США около 740 тысячи тонн, писало агентство Platts.

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