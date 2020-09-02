Власти США вводят санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается в среду на сайте американского Минфина.

Ограничительные меры вводятся в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Госсекретарь Майкл Помпео в среду, комментируя на пресс-конференции это решение, назвал МУС «коррумпированным институтом». Он отметил, что впоследствии рестрикции могут быть введены в отношении тех физических и юридических лиц, которые «продолжают оказывать материальную поддержку» Бенсуде и Мочочоко. «Кроме этого, Госдеп ограничил выдачу виз ряду лиц, причастных к попыткам МУС вести расследование в отношении американских военных», — добавил госсекретарь.

«США никогда не ратифицировали Римский статут, учредивший [этот] суд. И мы не собираемся терпеть его незаконные попытки подчинить американцев своей юрисдикции. Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МУС, к сожалению, продолжает преследовать американцев», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

В середине июня президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. В МУС действия Вашингтона тогда назвали «беспрецедентной атакой».

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран — членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.