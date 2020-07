Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило ведомство в пятницу.

Попавшие под санкции жители КНР, как сообщил минфин, связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под американскими санкциями. Включенные в санкции лица, сообщают в американском ведомстве, «помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещенные вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны».

По данным минфина США, группировка производит и поставляет сотни запрещенных препаратов, в том числе аналоги фентанила, доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в китайских банках, а также с помощью криптовалюты.

Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая, по данным США, также принадлежит и управляется Zheng DTO. Как сообщает в связи с введением санкций госдепартамент США, санкции также вводятся против китайской компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.

Ранее в 2018 году суд в США предъявил обвинения Чжэн Фуцзину за поставки синтетических наркотиков в США и еще в более двадцати стран. В американских СМИ он получил прозвище «китайский наркокороль» и, по данным министерства финансов США, сейчас находится в Китае.