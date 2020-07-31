США ввели санкции по закону Магнитского против Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Также в список санкций внесены глава корпуса Пэн Цзяжуй и бывший политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун.

Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями в Пекине, а не Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он занимается строительством объектов, отвечает за переселение в район из других регионов и осуществляет административное управление рядом городов.

Санкции введены в связи с «серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне», говорится в релизе ведомства. США вновь обвинили китайские власти в массовом задержании и физическом воздействии на уйгурское население и другие меньшинства.

Как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включение в санкционный список автоматически лишает двух высокопоставленных представителей Корпуса права на въезд в США. «Сегодняшние меры — очередное усилие США по предотвращению нарушений прав человека в Синьцзяне. Мы призываем все страны присоединиться к нам в осуждении ужасных нарушений прав человека своих собственных граждан со стороны КПК (Компартия Китая), которые касаются бесчисленного числа семей по всему миру», — заявил он.

В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.

КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.