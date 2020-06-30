США снова ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок в Россию. В понедельник вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, сдерживающие потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу.

Одно из данных правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее имели возможность поставлять в Россию относительно широкий спектр товаров без лицензии, если они подразумевали гражданское использование гражданскими потребителями. В этом списке содержались подшипники, полупроводники, компьютеры, оборудование для производства самолетных двигателей и прочее. Вместе с тем по новым правилам экспортеру необходимо получить специальную лицензию Минторга США, даже если товары будут использоваться в гражданских целях.

Решение о введении новых правил для подобных поставок американское ведомство объяснило тем, что такие страны, как Россия и Китай, часто прибегают к стратегии интеграции гражданских и военных отраслей, что усложняет идентификацию конечного пользователя для компаний Соединённых Штатов.

Второе ограничение также касается России, Китая и Венесуэлы, оно расширит определение «военного пользования» товаров и ограничит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора приобретать американские товары, программное обеспечение и технологии.

Теперь под понятие конечного военного пользователя будут подпадать не только вооруженные силы, нацгвардия, национальная полиция и разведывательные службы, но и любое лицо или организация, действия или функции которых подразумевают поддержку военного использования товара. Последний пункт станет преградой на пути поставок американских товаров для российских пользователей, которые каким-либо образом связаны с военной или силовой промышленностью.

29 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты останавливают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг.