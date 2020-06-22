Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список «иностранных представительств (миссий)» в связи с тем, что они подконтрольны властям КНР.

«В соответствии с законом «Об иностранных миссиях» государственный департамент издает сегодня новое определение, в котором операции Центрального телевидения Китая, китайской Службы Новостей, «Народной ежедневной газеты» и «Глобал Таймс» США определяются как иностранные миссии», — говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Вашингтоне, указанные СМИ «фактически принадлежат иностранному правительству или эффективно контролируются им».

В госдепартаменте поясняют, что изменение статуса этих СМИ «не основано на каком-либо содержании (материалов), произведенном этими организациями, и оно не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах». Однако признанные в качестве иностранных представительств СМИ теперь «должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах».

В ведомстве напомнили, что 18 февраля аналогичный статус получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

«Эта классификация признает пропагандистские средства КНР в качестве иностранных представительств и повышает прозрачность в отношении деятельности КПК и правительства КНР в средствах массовой информации в Соединенных Штатах», — заявляют в госдепартаменте.