Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в августе снизится по сравнению с июлем на 56 тысяч баррелей в день, или на 0,7%, до 7,49 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе, самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 23 тысячи, до 1,106 миллиона баррелей в день, на Anadarko и Niobrara — на 18 тысяч, до 373 и 600 тысяч баррелей соответственно., а на Permian — на 13 тысяч, до 4,147 миллиона баррелей в день.

Наименьшее снижение EIA прогнозирует на месторождениях Appalachia и Haynesville — всего на одну тысячу, до 115 и 36 тысяч баррелей соответственно. В то же время, ведомство прогнозирует рост добычи на месторождении Bakken — на 18 тысяч, до 1,113 миллиона баррелей в сутки.

EIA также ожидает в августе общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 712 миллионов кубических футов, до 79,554 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июне выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 35, до 7 659.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.