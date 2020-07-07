со ссылкой на данные госдепартамента.

По данным ведомства, по состоянию на 1 марта 2020 года американцами развернуто 398 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, 210 морских баллистических ракет Trident-2 и 47 тяжелых бомбардировщиков B-2A и B-52H.

По состоянию на 1 сентября 2019 года за США числилось 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 B-2A и B-52H. За это время число носителей американского стратегического ядерного оружия уменьшилось на десять Trident-2 и три B-52H.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Пока что американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор.

Россия в конце прошлого года направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить Договор о СНВ-3 без предварительных условий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Рябков раскрыл детали прошедших переговоров с США по Договору СНВ.

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