Власти США готовы пойти на шаг, который нанесет Китаю очередной удар в торговой войне. Как сообщает The New York Times, администрация американского президента Дональда Трампа сейчас думает над запретом на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Причина — предполагаемое нарушение прав человека.

Источники издания говорят о том, что под запрет подпадут изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района или из Китая в целом. По другой информации, ограничения могут также затронуть зарубежных производителей одежды, которые используют продукцию из Китая. Синьцзян является основным источником хлопка, текстиля, нефтехимии и других товаров, которые используются на китайских фабриках. Произведенный там хлопок используют многие крупнейшие производители одежды.

СУАР населен преимущественно уйгурами, которые в основном исповедают ислам. В целом США планируют называть репрессии против нацменьшинства в Китае словом «геноцид». Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках.