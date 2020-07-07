США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга, которые требуют основных свобод, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В интервью радиопрограмме Washington Watch он напомнил, что Великобритания, под управлением которой находился Гонконг до 1997 года, согласилась принять до «трех миллионов человек, которые могут захотеть покинуть» эту территорию. Определенные обязательства взяли на себя и другие страны.

«Соединенные Штаты со своей стороны сделают все возможное, чтобы защитить тех людей, которые занимаются деятельностью, направленной на то, чтобы просто требовать простых, основных свобод», — сказал Помпео.

Он вновь обвинил компартию КНР в нарушении обязательств, взятых на себя после возвращения Гонконга под управление Китая.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пролить свет на это и сделать так, чтобы, как сказал президент в своем выступлении, те, кто несет ответственность за решения в отношении Гонконга, были привлечены к ответственности Соединенными Штатами», — отметил госсекретарь.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В нем обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.