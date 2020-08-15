США считают, что выборы в Белоруссии не были честными, Вашингтон и Варшава поддерживают белорусский народ, его истинное волеизъявление, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.

«Выборы не были свободными и не были честными… Сегодня мы обсуждали общую цель — это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.