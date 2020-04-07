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Американцы подают в суд на Россию и Катар

Россияне получили чемпионат по футболу в 2018 г. за $6 млн взяток. Как утверждает Минюст США, за голос в пользу Москвы бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов. При этом члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сабальеро обещали только миллион.

По версии ведомства, которую транслирует The New York Times, деньги Уорнеру передавали через офшоры. Всего на счета фирм-однодневок, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, пришло 12 траншей общей суммой $5 миллионов.

При этом очевидных доказательств, что в этих делах замешана Россия, не представлено. Тем не менее Минюст США уже подал иск к ФИФА в Окружной суд Нью-Йорка.

Джек Уорнер ранее неоднократно был замешан в коррупционных скандалах. В частности, четыре года назад были опубликованы документы, доказывающие факты покупки голосов во время выборов стран-хозяек чемпионатов 1998-го и 2010 года.

Кроме того, американцы обвиняют в подкупе Катар, который получил право провести ЧМ-2022. На право провести этот турнир также претендовали Штаты.

Как считают в Минюсте США, катарцы якобы дали взятки экс-президенту Бразильской футбольной конфедерации Рикарду Тейшейре и президенту Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Николасу Леозу.

В России обвинения в даче взяток категорически отвергают. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира.