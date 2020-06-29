США потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила на заседании Совета безопасности американский постпред Келли Крафт.

Ранее замгенсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщила, что Россия больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

«Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону», — заявила Крафт.

Она назвала такое решение неприемлемым и опасным шагом, выработанным с целью помешать поставкам гуманитарной помощи.

При этом США заявили, что в механизме по предотвращению конфликтов в Сирии не произошло, и коалиция поддерживает связь с российскими военными.

Позиция России

Российский постпред в ООН Василий Небензя объяснил решение Москвы недостатками механизма деконфликтинга, указания на которые со стороны России постоянно игнорировались другими участниками.

Он напомнил, что механизм был добровольной договоренностью, у него не было мандата Совета Безопасности или другой законной основы.

Как ранее заявлял дипломат, механизм часто применялся для дезинформации. Нередко объекты определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.

Помимо этого, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН и объектов, которые должны были там находиться.

Постпред также напомнил, что осенью прошлого года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по гражданским объектам на северо-западе страны, после чего Запад обвинил в них Россию и сирийские власти.

После этого Небензя представил фотографии, доказывающее ложность этих обвинений. Он добавил, что министерство обороны провело собственное расследование и подтвердило, что некоторые из объектов, упоминаемых комиссией, не подвергались ударам.