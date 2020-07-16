Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.

«Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 января 2020 года», — говорится в документе.

Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 июля 2020 года.

США в апреле 2018 года внесли в «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также «Группа ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.