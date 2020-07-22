США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду Mpravda.com представитель госдепартамента.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.

«Соединенные Штаты в курсе, что Турция выпустила оповещение Navtex об исследованиях в спорных водах на востоке Средиземного моря. Мы призывает турецкие власти остановить все планы действий и избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе», — сказал он.

Кастелоризо — самый удаленный остров Греции, от него до ближайшего греческого берега более 10 километров, а до Турции — всего 2 километра.