США призывают Россию и КНР не защищать Иран от внимания МАГАТЭ, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. Россия и Китай голосовали против.

«Россия и Китай, к сожалению, попытались защитить Иран от пристального внимания. Как ядерные державы Китай и Россия имеют особую ответственность — не поддерживать страны, которые играют в кошки-мышки с МАГАТЭ. Их голос был безответственным, международное сообщество заслуживает лучшего», — сказал Хук на телефонном брифинге.

В свою очередь, помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд сказал, что Иран — первый случай в истории, когда страна отказалась предоставить информацию о своей ядерной программе в соответствии c соглашениями о гарантиях со странами, присоединившимися к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.