США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Келли Крафт.

«Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало… Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами», — сказала Крафт.

Крафт указала, что план урегулирования, предложенный Штатами, не предлагается в обязательном порядке принять в нынешнем виде. «Это начало разговора, а не конец. Мы никогда не хотели навязывать решение. Я прошу международное сообщество и руководство Палестины не отвергать наше видение», — указала постпред.

При этом она заявила, что статус-кво в регионе не выгоден никому.

США в январе представили план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.