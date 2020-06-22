Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

«Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, которые по приезду могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H1B для работы в высокотехнологичных областях, H4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H1B и H2B), H2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J и L.

«Единственными, кому разрешат въезд по H2B, это люди, занятые в пищевой промышленности, что составляет менее 15% от всех виз этой категории. Почти для всех рабочих виз J будут сделаны исключения, и для всех L-виз. L – это переводы внутри компаний», — добавил чиновник.

Он уточнил, что в части виз H2B речь идет о сфере добычи и переработки морепродуктов. По его словам, в общей сложности это позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест.

Представитель администрации также добавил, что в понедельник будет издан регламент, упраздняющий ряд инициатив, связанных с подачей документов на предоставление убежища с целью получения разрешения на работу, что тоже должно освободить некоторое количество рабочих мест для американцев. Чиновник отметил, что нынешние меры являются временными.

«Что касается более постоянных действий, которые распорядился предпринять президент, включает реформирование системы виз H1B, чтобы она была больше основана на системе выгоды», — продолжил чиновник.

По его словам, это должно ответить на призыв президента привлекать «лучших и умнейших» при защите рабочих мест для американцев. В частности, изменения должны привести к отдаче приоритета сотрудникам, претендующим на более высокие зарплаты с учетом того, что они могут сделать для американской экономики.

«На визы H1B есть лимит 85 тысяч в год. В прошлом году было подано 225 тысяч заявок», — сказал он, напомнив, что до этого года 85 тысяч виз распределялись по лотерее.

«Президент поручил нам упразднить лотерею и заменить ее ранжированием заработной платы, чтобы 85 тысяч предложений с большей заработной платой получили эти визы. Это повысит как уровень заработной платы, так и уровень профессионализма получателей H1B виз», — пояснил чиновник.

Кроме того, это должно искоренить конкуренцию приезжих и американцев на стартовых позициях с низкими зарплатами.

Также администрация работает над поручением президента об устранении возможности для работодателей, которые привлекали по визе H1B зарубежных работников, передавать их по субконтракту на работу в другую компанию, лишая американцев работы там.