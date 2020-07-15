США готовы ввести новые санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

На пресс-конференции глава Госдепа отметил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По его словам, это «не коммерческие проекты, это главные инструменты Кремля для эксплуатации и расширения европейской зависимости от российских энергопоставок».

«Убирайтесь немедленно или будут последствия», — заявил он.

В среду Госдеп обновил публичные рекомендации по действию документа, включив в него «Северный поток — 2» и часть «Турецкого потока — 2».

При этом Помпео назвал угрозу санкций «четким сигналом» тем компаниям, которые участвуют в российских «проектах по злонамеренному влиянию».