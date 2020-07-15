Госдепартамент США включил «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, тем самым инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.

Он добавил, что это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию», что США не будут это терпеть. «Убирайтесь немедленно или будут последствия», — подчеркнул он.

В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока 2».

В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами санкций.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.

Реакция России

В России осудили слова Помпео о возможном введении санкций против «Северного потока — 2».

Представитель МИД Мария Захарова расценила эти действия как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.

По ее словам, подобные угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет других инструментов, помимо силовых приемов.

Член Совета Федерации Константин Косачев охарактеризова заявление госсекретаря как политический шантаж. Он указал на абсурдность обвинений властей США — получается, что Вашингтон признает врагами свыше 120 европейских предприятий, большая часть которых из Франции и Германии, являющимися союзниками по НАТО.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предположил, что неуважение к любым интересам, кроме собственных, рано или поздно ударит по США бумерангом.

По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, таким образом Вашингтон пытается продвинуть поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который является более дорогим и из-за этого не нужным европейским потребителям.

Политик напомнил, что «Северный поток — 2» не является проектом «Газпрома», в нем принимают участие крупные европейские компании, и его цель — обеспечить поставки дешевого газа в Европу.

Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG слова Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.

В компании отметили, что нидерландские, немецкие, австрийские и французские компании обязались вложить в проект почти по одному миллиарду евро. Более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.

Оператор также подчеркнул, что прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в несколько миллиардов долларов.

Санкции против «Северного потока — 2»

В сенат США в начале июня внесли законопроект, предусматривающий расширение ограничительных мер, которые затрагивают строительство «Северного потока — 2».

Это не первая попытка американских властей помешать реализации проекта. Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» до этого вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, где предусматриваются ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от участия в строительстве отказалась швейцарская Allseas.

В России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить сооружение газопровода.

Сейчас строительство «Северного потока — 2» приостановлено, так как иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы американских санкций.